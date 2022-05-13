Александр Легков показал фото с Сергеем Устюговым и Александром Терентьевым

Олимпийский чемпион 2014 года в лыжном марафоне Александр Легков выложил свежее фото в своём телеграм-канале. На снимке Легков сидит рядом с олимпийским чемпионом 2022 года в эстафете Сергеем Устюговым и двукратным бронзовым призёром Игр-2022 в Пекине Александром Терентьевым.

«Сергей, Александр, Александр! Фамилии сами допишите», — подписал фотографию Легков.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале Александра Легкова.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Терентьев заработал 330 очков и занял 17-е место в личном зачёте. На счету Устюгова 315 очков и 19-е место по итогам сезона. Лучшим из россиян стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (878 очков), уступивший лишь пятикратному чемпиону ОИ Йоханнесу Клебо (1375 очков). Что касается Легкова, то он завершил карьеру в 2018 году.

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