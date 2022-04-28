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Состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2022/2023: все перестановки, новые тренеры и рекордное число спортсменов

В сборной России по лыжным гонкам серьёзные перестановки. Справятся ли Устюгов и Ступак?
Валерия Кукалева
В сборной России по лыжам серьёзные перестановки
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Пришло время больших перемен. И неважно, будут у россиян международные старты или нет.

В конце апреля Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) традиционно выложила распределение спортсменов по тренировочным группам. К сезону-2022/2023 лыжники будут готовиться в пяти мини-командах под руководством девяти тренеров: в целом модель уже привычная (и уникальная — в скандинавских топ-командах действует лишь привычное разделение по половому признаку и на спринт/дистанцию), но есть нюансы и новшества.

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В составе команды на централизованную подготовку — аж 46 человек, и это бьёт все рекорды численности. В прошлые два сезона список насчитывал по 37 лыжников. Ну а основные изменения связаны с уходом немецкого тренера Маркуса Крамера, у которого готовились титулованные Сергей Устюгов, Юлия Ступак и не только.

Давайте смотреть, что изменилось в лыжной сборной — и пока будем исходить из того, что международный сезон для россиян всё-таки состоится.

Ступак и Непряева-младшая — у Бородавко

Одна из олимпийских чемпионок Пекина Юлия Ступак теперь будет тренироваться у Юрия Бородавко — в спарринге с лидером команды и обладательницей БХГ Натальей Непряевой. Для Ступак это станет интересным опытом и важным вызовом: требовательный Юрий Викторович максимально не похож на либерального Крамера и не даст Юлии поблажек. Словом, если есть тренировочный план — его надо выполнить по максимуму.

«Это было её видение, — объяснила трансфер Елена Вяльбе в интервью «Чемпионату». — В группе у Маркуса она была одна, и это определённый тупик. Я знаю её возможности, она должна расти, а Юля даже сейчас топталась на месте. Так что это абсолютно объективно, и Маркус со мной согласился. Сейчас тандем Ступак — Непряева пойдёт на пользу обеим».

Ещё одно заметное вливание в группу Бородавко — 19-летняя Дарья Непряева, действующая чемпионка мира среди юниоров на классической «пятёрке». Возможно, тренироваться с сестрой и по совместительству лучшей лыжницей мира — аванс для юной спортсменки, ведь триумфатор того же ЮЧМ Савелий Коростелёв остался в юниорской сборной. Но почему бы не поэкспериментировать с прицелом на будущее в начале олимпийского цикла?

Юрий Бородавко

Юрий Бородавко

Фото: РИА Новости

А ещё к Юрию Викторовичу перешёл Иван Якимушкин — вице-чемпион укороченного марафона в Пекине. Теперь он будет спарринговаться с Большуновым, Спицовым и Червоткиным. И Артёмом Мальцевым — ещё одним легионером из отряда Крамера.

Устюгов и Ретивых — у Сорина

Самые ценные активы мужской части команды Крамера переместились к Егору Сорину — бывшему помощнику Маркуса, который многому научился как раз у немца. Это предсказуемый и, в общем-то, понятный переход: Устюгову 30 лет, и о собственной мотивации даже он сам говорит неопределённо, Ретивых — ровесник Сергея и довольно опытный лыжник, за которым также не нужен повседневный контроль со стороны наставника. А Сорин — скорее, тренер-друг, чем тренер-надзиратель.

«Мы уже созванивались с Маркусом Крамером, обсудили тренировочные планы. Устюгова будет курировать Маркус, а я буду осуществлять визуальный контроль — но в большей степени вся подготовка будет зависеть от Сергея», — говорил Сорин в интервью «Чемпионату».

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Перевозчиков теперь будет тренировать и женщин

Олег Орестович работает со сборной больше десяти лет и тренирует только мужчин: его самый известный и титулованный ученик — конечно же, Максим Вылегжанин. Но теперь в команду Перевозчикова добавились и женщины: помимо вице-чемпионки мира в эстафете 2021 года Яны Кирпиченко, это молодые Лидия Горбунова, Ольга Жолудева, Евгения Крупицкая и Олеся Рушенцева.

Возможно, это связано с тем, что Перевозчиков работает в связке с Данилом Акимовым — специалистом, который тренировал женский состав в предсочинском олимпийском цикле. Тогда женская сборная России не претендовала ни на что серьёзное — но с тех пор методики сделали огромный шаг вперёд.

Есть и новые тренеры

На широком тренерском мостике тоже есть новые лица. Помогать Сорину будет Алексей Черноусов — брат бронзового призёра Сочи Ильи Черноусова, который до сих пор имеет действующий РУС-код. В конце 2021 года новоиспечённый тренер соревновался на внутрироссийских стартах и заезжал в топ-15. А супруга Алексея, Марина Черноусова, стала четвёртой в скиатлоне на финале Кубка России совсем недавно — 27 февраля.

Юлия Ступак

Юлия Ступак

Фото: РИА Новости

Предыдущий ассистент Сорина, Андрей Нутрихин, получил собственную группу, куда вошли шесть лыжниц, с двумя из которых — Алёной Барановой и Кристиной Кусковой — он уже работал в прошлом году.

Отдельную группу выделили Петру Седову, который до этого ассистировал Крамеру и, в частности, был спарринг-партнёром и мотиватором Сергея Устюгова. Седов займётся подготовкой шести перспективных лыжников и собственной сестры Анастасии (после замужества она носит фамилию Кулешова), которая всё-таки попробует вернуться в спорт после рождения дочери.

«Думаю, мы должны давать возможность молодым ребятам, которые себя проявляют. Мы все не вечные, надо готовить какую-то смену — мне кажется, это правильно», — сказала Елена Валерьевна Вяльбе корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

А где же Сергей Турышев?

Многих удивило отсутствие Сергея Турышева — ещё одного молодого тренера, который работал с Крамером и часто коммуницировал с болельщиками в соцсетях, ведя прямые эфиры с контрольных тренировок и других соревнований, закрытых для телевидения. Так вот, Сергей ушёл из сборной — в ближайшие годы он будет тренировать сборную Ханты-Мансийского автономного округа.

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