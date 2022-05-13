Словенская лыжница Анамария Лампич подтвердила, что переходит в биатлон

Призёр чемпионатов мира и этапов Кубка мира, словенская лыжница Анамария Лампич переходит в биатлон. Об этом сообщила сама спортсменка у себя в социальных сетях.

«Прощайте лыжные гонки. Привет, биатлон», – написала Лампич.

Одной из первых поприветствовала словенскую спортсменку французская биатлонистка Жулия Симон, которая написала в комментариях под постом Лампич: «Добро пожаловать в биатлонную семью».

Анамарии Лампич — 26 лет. Она дебютировала в Кубке мира по лыжным гонкам в 2013-м году. На её счету три победы, пять вторых мест и одно третье. Также Лампич является обладательницей серебряной медали чемпионата мира 2019 года и двух бронзовых наград мирового первенства 2021 года.

Ранее Лампич выступила с критикой своей национальной федерации, которая, по её словам, не заботится об удержании спортсменов на элитном уровне.

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