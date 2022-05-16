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Йоханнес Клебо показал, как провёл субботний вечер. Фото

Йоханнес Клебо показал, как провёл субботний вечер. Фото
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо показал в своих соцсетях, как провёл вечер субботы. Клебо дал понять, что тренировался, а не отдыхал.

«Как я провёл свой субботний вечер», — подписал он фото, сделанное в тренажёрном зале.

Фото: из личного архива йоханнеса клебо

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он всё равно одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022.

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