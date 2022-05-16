Анамария Лампич, объявившая о переходе из лыжных гонок в биатлон, выступила с заявлением

Словенская спортсменка Анамария Лампич, которая ранее объявила, что переходит из лыжных гонок в биатлон, сделала заявление, в котором объяснила причины ухода в другой вид спорта.
«По окончании сезона я много думала о том, что делать дальше. Могу сказать, что на данный момент я добилась всего, к чему стремилась, за исключением олимпийской медали в этом году, которая была действительно достижима, но, к сожалению, мне её не удалось получить.
Я прогрессировала как физически, так и в смысле результатов. У меня есть победы на этапах Кубка мира и другие подиумы, медали с чемпионатов мира, второе и третье место в общем зачёте спринта и «Малый хрустальный глобус». Жизнь продолжается, и я думаю, что отдала лыжам почти всё, что могла. Каждый в жизни приходит к моменту, когда необходимо принять решение. Я знаю, что могу сделать в лыжах намного больше, но желание взяло верх.
Я выбираю биатлон и хочу стать одной из лучших. Понимаю, что иногда нужно отказаться от хорошего, если хочешь что-то изменить и двигаться вперёд. Знаю, что мне будет нелегко. Мне придётся научиться стрелять, некоторым вещам придётся учиться заново. Я не боюсь этих вызовов, знаю, что способна много работать для цели, которую перед собой поставила. Если бы я не был так уверена, что смогу добиться успеха в этом виде спорта, я бы не решилась на это. Спасибо всем, кто помог мне добиться всех этих замечательных результатов в лыжных гонках», — приводятся слова Лампич на официальном сайте словенской федерации.
Лампич 26 лет. Она дебютировала на Кубке мира по лыжным гонкам в 2013 году. На её счету три победы, пять вторых мест и одно третье. Также Лампич является обладательницей серебряной медали чемпионата мира 2019 года и двух бронзовых наград мирового первенства 2021 года.
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