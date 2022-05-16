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Фото: Йоханнес Клебо с голым торсом рекламирует шампунь

Фото: Йоханнес Клебо с голым торсом рекламирует шампунь
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо снялся в рекламе норвежского косметического бренда HUFS.

Клебо с голым торсом прорекламировал шампунь для волос.

Фото: HUFS

Фото: HUFS

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он всё равно одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022. Помимо олимпийских наград в активе Клебо шесть золотых медалей с чемпионатов мира.

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