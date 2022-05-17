Иван Якимушкин показал фото со свадьбы с Ольгой Кучерук

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в усечённом марафоне, лыжник сборной России Иван Якимушкин опубликовал новый пост в соцсетях. Спортсмен выложил фотографию со своей свадьбы. Избранницей Якимушкина стала лыжница Ольга Кучерук. 25-летний Якимушкин и 24-летняя Кучерук поженились в Тюмени 30 апреля.

«С небольшой задержкой, но всё ещё с огромной радостью делюсь главным для нас событием этой весны. Мы с Олей стали семьёй! Спасибо всем, кто смог приехать и разделить с нами этот прекрасный день, он навсегда останется в памяти!» — подписал он фото.

Фото: из личного архива ивана якимушкина

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Якимушкин заработал 459 очков и занял 11-е место в общем зачёте. Лучшим из россиян стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (878 очков), уступивший лишь пятикратному чемпиону зимних Игр представителю Норвегии Йоханнесу Клебо (1375 очков), завоевавшему «Большой хрустальный глобус».

Как живёт олимпийский чемпион Александр Большунов: