«Когда свадьба?» Александра Трусова подтвердила роман со звёздным фигуристом

В фигурном катании появилась новая влюблённая пара. Кажется, уже официально. Александра Трусова и Марк Кондратюк, замеченные в Дубае держащимися за руки, долго скрывать своих чувств не стали. Поначалу фигуристы никак не реагировали на ту шумиху, которая развернулась в соцсетях из-за их возможных отношений, и спокойно продолжали отдыхать. Но вечером 8 мая они порадовали болельщиков серией постов, непрозрачно намекающих на то, что фигуристы всё-таки вместе. Саша и Марк поделились романтичными кадрами, подтвердив, что между ними завязался роман.

Какая же красивая пара появилась в фигурном катании!

Трусова и Кондратюк признали свой роман

На протяжении сезона Трусова и Кондратюк часто появлялись в компании друг друга, но о том, что между фигуристами завязались отношения, никто не догадывался. Марк — очень дружелюбный спортсмен, который общается с огромной частью нашей сборной, в том числе с Камилой Валиевой и Евгенией Медведевой. Конечно, болельщики строили теории насчёт отношений Кондратюка с разными фигуристками, но дальше шиппинга это не заходило — повода не было.

Российские фигуристы Фото: Из личного архива Кондратюка

Однако буквально на днях интернет взорвался новостью о возможном романе между Сашей и Марком. Болельщики застали фигуристов на одном из дубайских пляжей держащимися за руки и сфотографировали. Снимки утекли в сеть, а подруга Марка Ева Уварова подтвердила, что Трусова и Кондратюк вместе. Радости фанатов не было предела: Саша и Марк — идеальная пара. Но не все спешили верить в отношения двух прославленных фигуристов, требуя бОльших доказательств.

Новость по теме Болельщик сфотографировал, как Трусова и Кондратюк держатся за руки на отдыхе в Дубае

Казалось, что Трусова и Кондратюк до последнего будут скрывать свой роман. Всё-таки действующие фигуристы не любят афишировать свою личную жизнь, тщательно её скрывая не только от болельщиков, но порой и от близких людей. К примеру, Евгения Медведева признавалась, что о её отношениях не знала ни Этери Тутберидзе, ни её подруги.

«У меня с 17 и почти до 19 лет, включая все мои мировые рекорды и чемпионаты, был молодой человек. Об этом не знали ни тренеры, ни подружки. Многие думают, что мы не позволяем себе ни чувств, ни отношений. Это не так. Просто, друзья, вы об этом не знаете», — делилась Женя с журналом MAXIM.

Не ждали болельщики скорых признаний и от Саши с Марком, полагая, что фигуристы замолчат эту ситуацию. Поначалу так оно и было — Трусова и Кондратюк продолжали спокойно отдыхать в компании Камилы Валиевой и Мориса Квителашвили, игнорируя слухи. Но, тщательно всё обдумав, Саша и Марк поняли, что нет смысла скрывать очевидное. Вечером 8 мая они выложили серию постов, которыми подтвердили свой роман: Трусова опубликовала романтичное селфи с Кондратюком, а Марк показал фото, на котором обнимает Сашу в пустыне. Фигуристы подписали свои посты одинаково: «❤️».

Александра Трусова и Марк Кондратюк Фото: Из личного архива Трусовой

Позже Русская ракета поделилась ещё одним фото — на нём Трусова и Кондратюк стоят в обнимку на фоне небоскрёба Бурдж-Халифа.

Кажется, Саша и Марк официально объявили, что они вместе.

«Самая милая пара на свете»

Романтичные признания Трусовой и Кондратюка произвели настоящий фурор среди болельщиков. Фанаты в восторге от новой влюблённой пары в фигурном катании и желают Саше и Марку только счастья.



«Какие вы прекрасныееее», — написала Варвара.

«Лучшая пара ❤️», — прокомментировала ksyushaa94.

«Я сижу и рыдаю от радости) ❤️», — растрогалась Кира.

«Счастья всем, а Марку с Сашей особенно!)))», — написала Валерия Тараканова.

«Самая милая пара на свете, любви вам, зайки ❤️🥺😍», — прокомментировала Арина.

«Когда свадьба?» — иронично написал Артём Морозов.

Под впечатлением от признаний фигуристов остались и звёзды фигурного катания, прокомментировавшие их фото в соцсетях.



«Коты любимые❤️», — написала Евгения Медведева.



«😍😍», — оставила эмодзи Елизавета Туктамышева.

«😍», — лаконично прокомментировала Виктория Синицина. Точно такие же сообщения оставили Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.



«😍😍😍», — написала Елена Радионова.

«Да лаааааадно?😂😁», — иронично прокомментировал Морис Квителашвили, который отдыхал в Дубае вместе с Сашей и Марком.



«😍😍😍😍😍 ваааай», — написала Елизавета Нугуманова.