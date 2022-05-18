Бородавко — о выборах на пост главы ФЛГР: безальтернативность Вяльбе говорит сама за себя

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал то, что Елена Вяльбе единогласно переизбрана на пост главы Федерации лыжных гонок России. Она была единственным кандидатом на выборах.

«Безальтернативность Елены Валерьевны на этих выборах говорит сама за себя. Всех всё устраивает: те результаты, которые есть в лыжных гонках, те изменения, что произошли за время её работы. Были и очень тяжёлые время после серьёзных допинговых скандалов — всё это было преодолено. Было проделано очень много работы по развитию лыжных гонок. Не зря в прошлом году Елену Валерьевну включили в совет FIS — это также признание её работы на внутреннем уровне и международной арене. Это действительно дорогого стоит.

То обеспечение и структура, что есть на сегодняшний день в Федерации, очень эффективны. У нас группы не нуждаются почти ни в чём, все тренеры работают по своим планам, стараются реализовать поставленные задачи. Наши результаты на международной арене — лучшее тому доказательство», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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