Дементьев — о Вяльбе: других кандидатур на пост главы нет — в лыжном спорте всё нормально

Олимпийский чемпион 2006 года в скиатлоне Евгений Дементьев отреагировал на переизбрание Елены Вяльбе на пост главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Она была единственным кандидатом на выборах.

«Результаты говорят сами за себя. Если нет кандидатур, значит, всё нормально в лыжном спорте. На сегодняшний день я за кандидатуру Вяльбе. Никаких альтернатив не вижу.

Группы сформированы правильно, работа в них тоже ведётся правильно. Диалог между группами и тренерами есть. У нас дружное сообщество, и мы движемся в правильном направлении в плане медийности и популяризации», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее переизбрание Вяльбе прокомментировал чемпион ОИ-2014 Александр Легков.