Елена Вяльбе призналась, что сборная России может провести сбор в Армении

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе посетовала, что в стране нет подходящих высокогорных баз, в связи с чем рассматривается вариант с проведением сборов в Армении.

«У нас есть команды, которые в мае ездили на снег. Также есть команды, которые тренировались на земле. Мы уже знаем, где в России в какое время года вести подготовку. И я не думаю, что у нас будет что-то сверхъестественное и мы сорвёмся куда-то.

Единственное, что нас тревожит, — у нас нет хороших баз на высоте. В конце июня я съезжу в Ереван, посмотрю, что можно будет сделать в Армении. Мы ищем возможности. Китай нам говорит сейчас: пожалуйста, приезжайте. Но у них карантин 21 день…

Сочи? «Лаура» у нас очень низко, 1500 всего. Нам это не подходит», — цитирует Вяльбе «Спорт-экспресс».

В Армении есть высокогорная база в Цахкадзоре, расположенная в 55 км от Еревана.

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