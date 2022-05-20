Александр Терентьев показал фото с празднования дня рождения

Двукратный призёр Олимпиады 2022 года лыжник сборной России Александр Терентьев выложил новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсмен показал, как отпраздновал день рождения. Вчера, 19 мая, Терентьеву исполнилось 23 года.
«23», — подписал он снимок.
Фото: из личного архива александра терентьева
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Александр Терентьев завоевал две бронзовые медали. Он стал третьим в личном и в командном спринтах. В других гонках он не выступал.
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Терентьев заработал 330 очков и занял 17-е место в общем зачёте. Лучшим среди россиян стал Александр Большунов (878 очков), уступивший лишь норвежцу Йоханнесу Клебо (1375 очков).
Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022:
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