«Не нахожу для этого объяснений». Зимятов — об уравнивании дистанций у мужчин и женщин
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов прокомментировал новость о том, что комитет по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) проголосовал за уравнение дистанций для женщин и мужчин.
«Решение считаю неправильным, не нахожу никаких объяснений для уравнивания мужских и женских дистанций, — сказал Зимятов. — Если так пойдёт и дальше, то мужчин и женщин надо будет выпускать на старт вместе, кто знает, может, тогда и женщина победит. В этом смысл? Других объяснений я не нахожу. Женщины есть женщины, мужчины есть мужчины, для женщин должны быть поблажки. Я остаюсь сторонником традиционных лыжных гонок», — приводит ТАСС слова Зимятова.
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