«Не внушает доверия». В Норвегии оценили данные по допинг-тестам Александра Большунова

Представитель антидопингового агентства Норвегии Гейр Холден прокомментировал данные о допинг-тестах трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Ранее сообщалось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверяло Большунова на допинг в 2018 году 6 раз, в 2019-м — 1, в 2020-м — ни разу, в 2021-м — 5, в 2022-м — 4.

«В целом важно отметить, что количество проб само по себе не обязательно является хорошим параметром для оценивания эффективности антидопинговой работы. Частота тестов сильно меняется в течение упомянутых здесь лет. Но частота тестов в 2020 и 2019 годах, очевидно, не внушает доверия. Мы знаем, что многие организации столкнулись с большими трудностями при тестировании во время пандемии», — приводит слова Холдена Dagbladet.

Россиянин Александр Большунов – король Олимпиады в Пекине: