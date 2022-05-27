Сергей Крянин: кому интересно смотреть на норвежцев, которые занимают весь пьедестал?

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал уравнение женских и мужских дистанций. С нового сезона все будут бегать 10, 20 и 50 км.
«Если честно, не понимаю, для чего нужна эта уравниловка. Та система, которая существовала ранее, работала. Мужчины всё равно сильнее. Они должны преодолевать другие дистанции. А здесь популистское решение. Надо это нашему виду спорта или нет, большой вопрос. По поводу подготовки должны говорить тренеры, возможно, будут коррективы, но думаю, что глобальных перемен не произойдёт. Методика подведения к определённой кондиции останется прежней. В любом случае нужно делать объёмы, чтобы лыжники могли преодолевать дистанцию. Неважно, 10 км это или 15 км.
Пока не готов ответить по поводу корректировки российского календаря. Но если мы говорим о мероприятиях, которые проводятся по правилам чемпионата мира, то нам нужно будет делать такие же дистанции.
Я вообще говорю, что если наших спортсменов не будет, то Кубок и чемпионат мира в следующем году будут скучными. Кому интересно смотреть на одних норвежцев, которые занимают весь пьедестал?» — приводит слова Крянина RT.
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