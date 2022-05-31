Глеб Ретивых покинет сбор национальной команды из-за травмы

Трёхкратный призёр чемпионатов мира и победитель этапов Кубка мира, российский лыжник Глеб Ретивых, готовящийся к сезону-2022/2023 в группе Егора Сорина, покинет сбор национальной команды в Архызе из-за травмы колена, сообщает «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Ретивых вместе с Александром Большуновым завоевал бронзовую награду чемпионата мира – 2021, прошедшего в Оберсдорфе (Германия). Россияне уступили в командном спринте финскому дуэту Ристоматти Хакола – Йони Мяки и норвежцам Эрику Вальнесу и Йоханнесу Клебо.

Ранее лидер сборной, трёхкратный олимпийский чемпион и чемпион мира Александр Большунов рассказал о восстановлении после плановых операций и подготовке к грядущему сезону. Напомним, Александру удалили зубы и кисту.