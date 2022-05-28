Александр Большунов рассказал о восстановлении после операций

Трёхкратный олимпийский чемпион и чемпион мира российский лыжник Александр Большунов рассказал о восстановлении после серии плановых операций.

«Положительно сказывается (присутствие супруги на предсезонных сборах. – Прим. «Чемпионата»). И на тренировочном процессе, и на результате. Есть поддержка… всегда, когда рядом есть близкий тебе человек, то проще и соревноваться, и выступать.

Сейчас поспокойнее начинаю, потому что понимаю, что к сезону, в принципе, должен успеть. В начале сборов я много шучу, но потом понимаю, что нужно шутить поменьше, чтобы ребята не расслаблялись.

Операцию нужно было делать осенью, но поскольку осенью были другие проблемы, которые нужно было резко решать, то перенесли на весну. Удалили зубы и также кисту удалили», – сказал спортсмен в интервью «Матч ТВ».