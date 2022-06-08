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Йоханнес Клебо вновь выступил за отстранение российских лыжников от международных стартов

Йоханнес Клебо вновь выступил за отстранение российских лыжников от международных стартов
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо признался, что продолжает придерживаться мнения о том, что российские лыжники не должны участвовать в международных соревнованиях.

«Речь не может идти о возвращении, пока вы находитесь в состоянии конфликта с кем-то другим. Это применимо ко всем на международном уровне. Я говорю только за себя, но я не обязательно думаю, что только у меня сложилось такое отношение», — приводит слова Клебо Dagbladet.

Напомним, 1 марта российским и белорусским спортсменам запретили принимать участие в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) до конца сезона и перенесли из Тюмени финальный этап Кубка мира.

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