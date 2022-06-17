Тренер Юрий Бородавко оценил перспективы лыжницы Мекрюковой, перешедшей в биатлон

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал то, что российская лыжница Наталья Мекрюкова после сезона-2021/2022 решила перейти в биатлон.

«Наташа Мекрюкова – очень хорошая лыжница, но после выхода из юниоров ей было сложно пробиться в основной состав команды через спины примерно четырёх-шести сильных девчонок. В такой ситуации у неё было мало шансов на выступление на Кубке мира, так почему бы себя не попробовать в родственном виде спорта?

У нас было немало бывших лыжниц, которые прекрасно проявили себя в биатлоне: Анфиса Резцова, Светлана Ишмуратова, Ольга Пылёва, Ольга Ромасько. Как раз в возрасте Наташи они переходили в биатлон и добились выдающихся результатов. В Норвегии и Швеции такое происходит постоянно и считается нормой, а у нас такое сотрудничество между федерациями отошло на второй план. Долгое время из лыж никто не переходил в биатлон. Может, отчасти с этим связано некое падение результатов в биатлоне?

Мекрюкова – очень старательная и целеустремлённая спортсменка, но как у неё пойдёт стрельба, предсказать сложно. Той же Стине Нильссон потребовалось три сезона, чтобы пробиться в основу. Уверен, что Наташа приложит максимум усилий, чтобы проявить себя», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью с Юрием Бородавко читайте здесь:

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