Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Россияне отстранены от гонок серии Worldloppet. Дёминский марафон исключён из календаря

Россияне отстранены от гонок серии Worldloppet. Дёминский марафон исключён из календаря
Комментарии

Международная марафонская серия Worldloppet объявила о недопуске российских и белорусских лыжников к гонкам под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Организация таким образом поддерживает позицию Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

«Это решение будет действовать до тех пор, пока ситуация кардинально не изменится», — говорится в пресс-релизе.

Также Worldloppet исключила Дёминский марафон из своего календаря.

Напомним, 1 марта российским и белорусским спортсменам запретили принимать участие в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) до конца сезона. Примут ли они участие в следующем, на данный момент неизвестно.

«Если предложат нейтральный статус – нужно соглашаться». Интервью с тренером Большунова «Если предложат нейтральный статус – нужно соглашаться». Интервью с тренером Большунова
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022