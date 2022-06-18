Россияне отстранены от гонок серии Worldloppet. Дёминский марафон исключён из календаря
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Международная марафонская серия Worldloppet объявила о недопуске российских и белорусских лыжников к гонкам под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Организация таким образом поддерживает позицию Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).
«Это решение будет действовать до тех пор, пока ситуация кардинально не изменится», — говорится в пресс-релизе.
Также Worldloppet исключила Дёминский марафон из своего календаря.
Напомним, 1 марта российским и белорусским спортсменам запретили принимать участие в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) до конца сезона. Примут ли они участие в следующем, на данный момент неизвестно.
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