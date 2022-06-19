Тренер норвежцев: мы повесили на стену фото Большунова. Он был лучшим в последние годы

Тренер дистанционной сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум рассказал, как мотивирует своих подопечных.

«Мы повесили на стену фото Александра Большунова. Он был лучшим лыжником мира в последние годы, и он тот, кого нужно победить. В этом заключается большая мотивация.

Без Большунова легко успокоиться на мысли, что, даже если мы будем тратить больше времени на сериалы, чем на тренировки, мы всё равно выступим хорошо. Это верная, но опасная мысль.

Мы потратили много времени на обсуждение этого вопроса и предприняли некоторые шаги, чтобы улучшить, среди прочего, последовательность в том, что мы делаем», — приводит слова Носсума TV2.

1 марта российским и белорусским спортсменам запретили принимать участие в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) до конца сезона. Допустят ли их к следующему сезону, на данный момент неизвестно.