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Интервью с Александром Большуновым – слова норвежцев, письмо Марии Ласицкене Томасу Баху, стимул от тренера

«Когда мы молчим, нас пинают». Интервью с Александром Большуновым — о норвежцах и санкциях
Андрей Шитихин
Интервью с Александром Большуновым
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Лучший лыжник мира считает, что российским спортсменам нужно действовать вместе, чтобы снять отстранение.

Трёхкратный олимпийский чемпион и один из самых выдающихся атлетов страны Александр Большунов готовится к сезону в составе группы Юрия Бородавко на сборе в Малиновке. После мощной силовой тренировки лучший лыжник мира нашёл время, чтобы пообщаться с «Чемпионатом» – о словах соперников, письме Томасу Баху, неплохом стимуле от тренера.

«Возможно, норвежцев заставляют так говорить»

– Александр, окончательное решение по судьбе России на международных соревнованиях пока не принято, но всем понятно, к чему всё идёт. Как и где в сложившейся ситуации черпать мотивацию?
– Я занимаюсь своим делом, готовлюсь, чтобы показать те результаты, которых ещё нужно добиться, а назад не оглядываюсь. Мотивация есть, она не пропадает. А когда ты видишь такое отношение со стороны спортсменов, с которыми вот только соревновался, а сейчас они дают интервью с заявлениями, что российских лыжников не должно быть на международных стартах, хочется стать ещё сильнее.

– Хоть один спортсмен сказал лично вам, что не хочет видеть вас на Кубке мира и соревноваться с вами?
– Нет, из спортсменов никто не говорил. В соцсетях некоторые сообщения были от обычных людей. Но было много сообщений и со словами поддержки, что нас хотят видеть на Кубке мира. Все люди разные, есть хорошие, есть злые.

Александр Большунов готовится к сезону

Александр Большунов готовится к сезону

Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»

– Вы говорите, что мотивация работать у вас есть и никуда не пропадает. Значит ли это, что и на Кубке России, если россиян вдруг не допустят до Кубка мира, вы будете так же заряжены?
– Конечно, всем хочется соревноваться с сильнейшими, побеждать сильнейших. От этого наш вид спорта выходит на новый уровень. Для этого же и тренируешься. Хочется обыграть всех, кто тоже мотивирован, настроен и много работает. Но многие почему-то забыли о том, что соперничество лучших и делает спорт интересным.

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– Неужели норвежцам не хочется обыграть вас и всех остальных российских спортсменов? Они же больше всех говорят о том, что россиян не нужно никуда пускать.
– Возможно, их заставляют так говорить, мы не знаем, кто ими управляет. Но я уверен, что внутри себя они ждут нас и хотят с нами соревноваться, как и мы с ними и со всеми спортсменами.

«Не вижу смысла обращать на кого-то внимание»

– Для вас важно, чтобы призовые на Кубке России были примерно сопоставимы с теми, что можно заработать на Кубке мира?
– Я как-то говорил уже, что финансовая составляющая никогда не была и не является для меня приоритетом. Я тренируюсь для того, чтобы побеждать себя и других. Именно это и двигает меня вперёд. А отношение соперников в нынешней ситуации только заводит, как я уже сказал. Ещё больше хочется выйти и показать, что они неправы. Тем более мы никуда не ушли.

Большунов на лидирующей позиции

Большунов на лидирующей позиции

Фото: Clive Rose/Getty Images

– Кто-то из соперников служит для вас мотиватором? Есть ли кто-то, кого особенно хочется победить?
– Конечно. Всякий раз я стремлюсь победить самого себя, очень хочу это сделать. Когда у тебя это получается, когда ты можешь себя преодолеть, то, как правило, ты на верхней строчке. А когда проигрываешь самому себе, ты не первый. Я могу сам себя завести, разозлить, мотивировать. Не вижу смысла обращать на кого-то внимание и думать об этом. Тренируешься для себя, а не для кого-то другого.

– Вы действительно совсем не общаетесь с Клебо?
– Ну, когда стояли вместе на пьедестале на церемонии награждения, то обменивались обычными фразами. На Олимпиаде, например, постоянно такое было. Всё было нормально. А общение в моём понимании – когда ты можешь подойти к человеку, поговорить с ним на любую тему, а не просто два слова сказать.

– Вы изучаете английский, чтобы разговаривать с иностранными спортсменами?
– Нет. Просто когда ты постоянно в англоязычной среде на Кубке мира, то какие-то слова запоминаются сами собой, ну и иногда во фразу складываются. Норвежцы знают отдельные слова на русском, я – на норвежском и финском. Например, перед Олимпийскими играми мы были вместе на сборах и проводили тренировку с Ийво Нисканеном, после которой он давал интервью журналистам и пошутил: «Не знаю, почему все думают, что Большунов иностранные языки не знает. Мы с ним нормально общаемся». И это действительно так, мы с Ийво отлично понимаем друг друга.

«За свои права нужно бороться»

– Вы могли бы взять на себя роль Марии Ласицкене в лыжах и написать письмо президенту МОК Томасу Баху, задать вопрос, почему россиян не допускают до соревнований?
– Такие вопросы обязательно нужно задавать. Когда мы молчим, нас пинают ещё больше. За свои права нужно бороться. Но сделать всё нужно правильно, а не просто как-то выступить — и это потом забудется. Мне кажется, лучше действовать всем вместе, не молчать.

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– Норвежские журналисты, которые так доставали вас до Олимпиады и во время неё, хоть раз обратились с просьбой об интервью по текущей ситуации?
– Ни разу. Только когда мы были в Норвегии на том этапе Кубка мира, с которого в итоге уехали, так и не выступив, пытались что-то узнать. С тех пор ни разу не связывались. Видимо, им это неинтересно, раз таких попыток не было.

Александр Большунов

Александр Большунов

Фото: РИА Новости

– Окончательное решение по участию российских лыжников будет принято осенью. Если оно станет отрицательным для России, какие цели будете ставить?
– Я не думаю об этом. Я знаю, что мы должны бежать на Кубке мира и на чемпионате мира. Надеюсь, так и будет.

– Юрий Викторович Бородавко сказал, что вы можете бегать спринты лучше всех в мире. Но тогда серьёзно просядет дистанция. Нет желания доказать, что ваш тренер тоже может ошибаться?
– Конечно, есть. Мне даже нравится, когда он говорит что-то подобное. Это неплохой стимул, чтобы доказать обратное.

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