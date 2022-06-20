Норвежских лыжников будут обучать давать интервью журналистам

Лыжники сборной Норвегии будут проходить специальные тренинги, посвящённые тому, как надо общаться с представителями прессы. Об этом рассказал менеджер национальной команды Эспен Бьервиг.
«Это (тренинг по общению со СМИ. — Прим. «Чемпионата») будут проводить компетентные люди. И я знаю, что лыжники заинтересованы в этом», — приводит слова Бьервига Aftenposten.
Напомним, во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) некоторые норвежские лыжники не смогли удержаться от резких слов. Эмиль Иверсен заявил, что почувствовал «удар ножом в спину», когда его не выбрали в состав сборной на гонку с раздельным стартом, а Майкен Касперсен Фалла, Рагниль Хага и Анне Кьерсти Кальво раскритиковали руководство после решений в отношении женской команды.
Большунов примерил форму советских лыжников:
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