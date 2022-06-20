Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Норвежских лыжников будут обучать давать интервью журналистам

Норвежских лыжников будут обучать давать интервью журналистам
Комментарии

Лыжники сборной Норвегии будут проходить специальные тренинги, посвящённые тому, как надо общаться с представителями прессы. Об этом рассказал менеджер национальной команды Эспен Бьервиг.

«Это (тренинг по общению со СМИ. — Прим. «Чемпионата») будут проводить компетентные люди. И я знаю, что лыжники заинтересованы в этом», — приводит слова Бьервига Aftenposten.

Напомним, во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) некоторые норвежские лыжники не смогли удержаться от резких слов. Эмиль Иверсен заявил, что почувствовал «удар ножом в спину», когда его не выбрали в состав сборной на гонку с раздельным стартом, а Майкен Касперсен Фалла, Рагниль Хага и Анне Кьерсти Кальво раскритиковали руководство после решений в отношении женской команды.

Лыжник сборной России схлопотал дисквалификацию. Но самого строгого наказания избежал! Лыжник сборной России схлопотал дисквалификацию. Но самого строгого наказания избежал!

Большунов примерил форму советских лыжников:

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022