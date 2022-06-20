Йоханнес Клебо отреагировал на решение норвежцев проводить тренинги по общению со СМИ
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо прокомментировал новость о том, что руководство сборной Норвегии решило проводить для спортсменов тренинги по общению с представителями прессы.
«Медиатренинги полезны всем. Но я думаю, что это применимо к сообществу в целом. Нужно подумать о том, что такое медиатренинг. Мы с отцом всегда интересовались этим. Речь идёт о том, чтобы быть в курсе, быть готовым к тому, что и как ты хочешь сказать.
Не факт, что медиатренинг — это решение. Самое главное, чтобы каждый сам понимал, как себя вести. Таким образом приходит понимание», — приводит слова Клебо Aftenposten.
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