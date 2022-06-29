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Ещё две шведские лыжницы отказались от централизованной подготовки со сборной

Ещё две шведские лыжницы отказались от централизованной подготовки со сборной
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Шведские лыжницы Йонна Сундлинг и Эмма Рибом решили отправиться на высотный сбор отдельно от национальной команды, сообщает издание Expressen. Таким образом, спортсменки отказались от централизованного сбора шведской команды.

В июле Сундлинг и Рибом будут тренироваться в Лаваце (Италия). Они возьмут на себя финансовые расходы на этот этап подготовки.

По данным источника, лыжниц не устроил план подготовки сборной Швеции. В него не был включён ни один тренировочный сбор в условиях высокогорья.

Любопытно, что Сундлинг и Рибом — не единственные шведские лыжницы, которые решили отказаться от централизованной подготовки. Ранее об аналогичном решении объявили Линн Сван, Майя Дальквист и Фрида Карлссон.

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