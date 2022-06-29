«Мне очень грустно». Маркус Крамер — об уходе из сборной России

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер ответил на вопрос о том, когда окончательно стало ясно, что продолжить работу с группой сборной он не сможет.
«В самом начале апреля мы с Еленой Вяльбе пришли к выводу, что нет никакой возможности, чтобы я продолжил работу в сборной России. Мне очень грустно из-за этого. Моя группа стала для меня второй семьёй. С некоторыми спортсменами у меня до сих пор хороший контакт, мы общаемся каждую неделю. Мне было очень приятно работать с российской командой», — сказал Крамер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
После ухода из сборной России немецкий специалист возглавил сборную Италии.
Полный текст интервью читайте на «Чемпионате» 30 июня в 10:00.
Вероника Степанова провела необычную лыжную тренировку на песке:
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