«Сборная России стала для меня второй семьёй». Первое интервью с Крамером после его ухода

Немецкий тренер Маркус Крамер по окончании сезона покинул сборную России по лыжным гонкам. Неофициально он начал сотрудничество с российской командой в 2010-м после Олимпиады в Ванкувере, когда стал консультировать Александра Легкова и Илью Черноусова. А официально сотрудничество было закреплено в 2015-м, когда Крамер был назначен старшим тренером сборной России.

Российские подопечные немецкого тренера добились выдающихся результатов. Легков, Сергей Устюгов и Юлия Ступак стали олимпийскими чемпионами, на счету спортсменов победы на чемпионатах мира, «Тур де Ски», масса медалей с главных турниров, победы и призовые места на этапах Кубка мира.

Маркус Крамер и Александр Легков Фото: РИА Новости

Но из-за сложившейся в мире политической ситуации Крамер покинул российскую команду в апреле 2022-го. Немецкий тренер недолго оставался без работы – он возглавил основной состав сборной Италии.

«Чемпионат» связался с Крамером во время тренировочного сбора в Швеции. Маркус впервые прокомментировал свой уход в беседе с российским СМИ, но заранее предупредил, что некоторые вопросы может оставить без ответов. В итоге об отсутствии сборной России на международных стартах и о своём отношении к текущей ситуации в мире он говорить не стал.

«Мне очень грустно»

– Маркус, когда стало понятно, что ваша работа в сборной России завершена? Глеб Ретивых утверждал, что ещё 25 марта вы говорили о продолжении работы с российской командой.

– Действительно, тогда мы ещё говорили с Глебом о дальнейшей работе. Но в самом начале апреля мы с Еленой Вяльбе пришли к выводу, что нет никакой возможности, чтобы я продолжил работу в сборной России.

Маркус Крамер Фото: РИА Новости

– С какими чувствами расстались со сборной России?

– Мне очень грустно из-за этого. Моя группа стала для меня второй семьёй. С некоторыми спортсменами у меня до сих пор хороший контакт, мы общаемся каждую неделю. Мне было очень приятно работать с российской командой.

– Вы можете сказать, что добились всего, что планировали со сборной России? Или недосказанность осталась?

– На многих стартах у нас были хорошие результаты, но иногда случалось и такое, что мы не показывали того, к чему готовились и чего хотели. В основном я доволен тем, чего мы добились, но могли добиться большего.

– Что стало самым большим разочарованием за время работы со сборной России? О чём больше всего жалеете?

– Самое большое сожаление было, когда бóльшую часть спортсменов моей группы просто не пустили на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхан. У Сергея Устюгова, Евгения Белова, Натальи Матвеевой и других спортсменов были шансы на хорошие результаты. Я до сих пор не могу понять причины такого решения, и эти воспоминания очень остры и неприятны.

Сергей Устюгов Фото: РИА Новости

Мне очень жаль, что на Олимпиаде в Пекине не сумел завоевать медаль Артём Мальцев, хотя был отлично готов и близок к топ-3 в разных гонках. Сергей Устюгов мог брать медаль в личном спринте, но не срослось. Обидно, что в личных гонках была недостаточно хороша Юля Ступак, но мы с ней знаем причину. Я рад, что Сергей и Юля смогли стать олимпийскими чемпионами, счастлив за них. Однако наша группа могла выступить лучше.

«Легков оставил самый яркий след в моей памяти»

– Кто из российских спортсменов оставил самое яркое впечатление за время совместной работы?

– Да многие спортсмены оставили яркий след в моей памяти, но ярче всех – Александр Легков. Он был первым русским, который начал тренироваться со мной и многого добился. Мы долго работали с Юлей Ступак, Сергеем Устюговым, Евгением Беловым, Глебом Ретивых, Натальей Матвеевой, а также с Настей Седовой (Кулешовой). Да у меня обо всех только добрые воспоминания. Я получал удовольствие от работы с ними. Абсолютно со всеми мы сохранили отличные отношения, они могут в любое время ко мне обратиться.

– Вы продолжаете консультировать Сергея Устюгова. Но возможно ли успешно работать со спортсменом дистанционно?

– Конечно, тренировки на расстоянии – не лучший вариант работы с таким лыжником, ты не видишь его ежедневно, только по мессенджеру общаешься. Но у Сергея достаточно опыта, чтобы самостоятельно решить, что именно важнее всего. Он работает по плану, который я написал, но выполняет его именно он и только так, как считает нужным. Я получаю отличную обратную связь от Устюгова, чему я рад. Но, повторюсь, это не лучший вариант совместной работы.

Сборная России по лыжным гонкам Фото: РИА Новости

– Вы получили предложение о работе в Италии сразу после того, как стало ясно, что сотрудничество со сборной России завершено? Почему Италия? Были предложения из Германии?

– После того, как стало ясно, что я не смогу продолжить работу в сборной России, у меня было несколько вариантов, в том числе и из Германии. Но Италия сделала предложение первой. К тому же в прошлом сезоне вместе со сборной России готовились Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани, которые добились хороших результатов. Руководство федерации лыжных гонок Италии проявило заинтересованность в работе со мной. Мы дважды встретились, обсудили все нюансы, и я ответил согласием. Моя задача – подготовить команду к домашней Олимпиаде — 2026 и показать хороший результат. Могу сказать, что попал в очень хорошую и дружелюбную сборную, с которой приятно работать.

– Ваши обязанности в итальянской команде отличаются от тех, что были в сборной России?

– Да, довольно существенные отличия. В Италии я возглавляю сборную «А», а не отдельную группу. Мои подопечные будут выступать на Кубке мира, чемпионатах мира и Олимпийских играх. Но в мои обязанности также входит разработка единой тренировочной методики для всех команд. Мне нужно провести своеобразную «красную линию», к которой будут привязываться команды всех возрастов.