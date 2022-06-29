«Активный отдых с большим уловом». Александр Большунов показал впечатляющее фото с рыбалки

Трёхкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов поделился в своём телеграм-канале снимком с рыбалки.

«Активный отдых с большим уловом», — подписал фото Большунов, добавив эмодзи «лицо с глазами-звёздами».

Фото: из личного архива Александра Большунова

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.

Напомним, 1 марта российским и белорусским спортсменам запретили принимать участие в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) до конца сезона. Примут ли они участие в следующем, на данный момент неизвестно.