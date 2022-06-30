«Она очень талантливая». Вяльбе — о возобновлении карьеры Кулешовой

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что сожалеет о том, что Анастасия Кулешова (в девичестве — Седова) приостановила карьеру после рождения дочери в 2020 году и не поехала на Олимпиаду в Пекин, где российские лыжницы завоевали золото в эстафете.
«Думаю, что Настя пожалела о своём решении. Наверняка она призналась в этом сама себе, всем она этого, конечно, сказать не может. Я тоже, безусловно, жалела о том, что она приняла такое решение. Но здесь уже никто не мог на её решение повлиять, потому что это такой момент… Щепетильный. Что касается детей — каждый должен сам принимать решения. Я не думаю, что если она закусит удила и начнет тренироваться с расчётом на следующие Олимпийские игры, то у неё что-то может не получиться. Она очень талантливая.
Понимаю, что она наверняка сожалеет, потому что четвёртое место в эстафете могло быть спокойно её. Но вот так она сама распорядилась своей судьбой, своей жизнью. Теперь будем ждать новых чемпионатов мира, Олимпийских игр и результатов, от Насти в том числе», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».
Кулешова – бронзовый призёр Олимпийских игр — 2018 и чемпионата мира – 2019. Сейчас Анастасия включена в состав национальной команды и тренируется в группе своего брата — Петра Седова.
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