Четырёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира и четырёхкратный обладатель Кубка мира, швейцарский ветеран Дарио Колонья будет бегать в марафонской серии на трассе Ski Classics в команде Aker Daehlie.
«Моя роль не обязательно будет как профессионального спортсмена, даже если следующей зимой я буду участвовать в трёх длинных дистанциях. У меня цель — это оставаться в форме, но без больших амбиций.
В основном я буду присутствовать в команде в качестве поддержки и советника для молодых лыжников. — приводит слова Колоньи Langrenn.
Ранее спортсмен объявил о завершении профессиональной карьеры.
На Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Колонья не сумел войти в призы, став 44-м в гонке с раздельным стартом на 15 км, 14-м – в марафоне и 7-м – в эстафете. Самым же успешным лыжником по итогам Олимпиады стал россиянин Александр Большунов, завоевавший пять медалей, из которых три – золотые.
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