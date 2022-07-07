Юрий Бородавко ответил, будет ли Большунов пропускать этапы КР на фоне отсутствия призовых

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос, допускает ли он, что олимпийские чемпионы Александр Большунов и Наталья Непряева будут пропускать этапы Кубка России, где им ничего не заплатят за призовое место. Ранее глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе заявила, что на этапах КР призовые не предусмотрены.

«Разве что только по состоянию здоровья. Во-первых, разговор был о ситуации сегодняшнего дня. У федерации нет денег на данный момент. До сезона ещё далеко, вполне вероятно, что деньги найдутся. Я бы не ставил вопрос так категорично», — приводит слова Бородавко «Спорт день за днём».

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