«Сущие копейки». Губерниев зря смеётся над Вяльбе: в лыжах призовые больше, чем в биатлоне

Босс российских лыж Елена Вяльбе заявила, что на этапах Кубка России спортсмены не будут получать призовые выплаты от ФЛГР. После этого комментатор Дмитрий Губерниев посмеялся над Вяльбе в социальных сетях, заговорив о шоколадных медалях и сущих копейках в лыжах. На самом деле призовые в лыжных гонках на официальных стартах, которыми являются чемпионат и Кубок России, даже выше, чем в биатлоне!

Давайте просто по фактам.

«Хотят бегать за деньги? Тогда им в футбол»

С чего вообще началась полемика о призовых? С обещания кандидата на должность президента СБР Алексея Нуждова обеспечить за счёт договора с букмекерами призовой фонд Кубка России по биатлону в 100 млн рублей и гарантировать победителю каждой гонки выплату в 250 тысяч рублей.

На данный момент это лишь обещания и ничего больше. Да и в договоре, если он будет подписан, масса нюансов.

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«Матч ТВ» задал Елене Вяльбе вопрос – а как в лыжах, будут ли на Кубке России призовые? Босс российских лыж ответила прямо, как всегда: «В лыжных гонках будут бегать за медали. У нас нет средств. Что, спортсмены только за деньги должны бегать? Если они хотят бегать только за деньги, тогда им надо в футбол, никак не в лыжные гонки».

Александр Большунов на чемпионате России Фото: РИА Новости

«Сделайте для лыжников шоколадные медали»

Такие слова руководителя российских лыж не оставил без внимания комментатор Дмитрий Губерниев, который написал несколько резких постов в своём телеграм-канале.

«Если в лыжах международного сезона у россиян не будет, то, в отличие от биатлонистов, речи о призовых деньгах во внутренних соревнованиях не заходило! Иными словами, лыжники будут бегать без призового фонда! Или за сущие копейки! Привет, ФЛГР!»

«ФЛГР, сделайте для лыжников шоколадные медали! Елена Валерьевна хоть покормит Большунова, Непряеву и других! Лыжный бег за еду! Это прорыв российского спорта!»

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«Дорогие спонсоры, помогите нашим лыжникам!!! Если федерация и её руководство не справляются!!! Лыжникам нужны призовые деньги в отсутствие международных стартов!!! Помогите нашим лыжам и спортсменам, спонсоры!!! Елена Валерьевна, потом расскажете всем, что это ваша заслуга…»

Сколько призовых платят на российских стартах

Дмитрий Губерниев раскритиковал Елену Вяльбе, опираясь на обещания кандидатов в президенты СБР. В биатлоне ведь тоже нет призовых на Кубке России.

На самом деле Кубок России и чемпионат России – официальные старты, на основании которых спортсмены зарабатывают себе зарплату на следующий сезон, получают премии от своих регионов, но на которых федерации, их проводящие, не должны обеспечивать призовой фонд.

Биатлонисты на подиуме чемпионата России Фото: РИА Новости

Если местный оргкомитет находит деньги на призовые выплаты либо их обеспечивают титульные спонсоры турнира, тогда выплаты будут. Если нет – тогда происходит ровно так, как сказала Вяльбе.

Официальный старт – медали, грамоты и звания от Минспорта. Коммерческий старт, как любой марафон серии «Русская классика», например, – другой разговор.

В конце марта – начале апреля в Тюмени прошёл чемпионат России по биатлону. Так вот, призовые выплаты на нём составили 30, 20 и 10 тысяч рублей за первое, второе и третье места в личных гонках. А до этого в Уфе состоялся финал Кубка России, на котором спортсмены не получили ничего, кроме медалей, грамот и званий.

«Насколько я знаю, в Уфе вообще ничего не давали, поэтому сколько смогли, столько и собрали. Проблема в отсутствии серьёзных спонсоров, которые могли бы по достоинству оценить победы. Справедливости ради не всё измеряется деньгами. Спортсмены борются за попадание в команду, за централизованную подготовку, за сборы, за которые они не платят. Скажем честно, несмотря на трудные времена, спортсмены живут чуть лучше целой массы россиян. Это касается не только биатлонистов», — сказал Губерниев «Спорт-экспрессу» 31 марта в ответ на вопрос о том, не слишком ли малы суммы призовых на биатлонном чемпионате России.

В те же сроки в Сыктывкаре проходил чемпионат страны по лыжным гонкам. За призовые места в личных стартах спортсмены получали в районе 40, 30 и 20 тысяч. Такие же суммы были и на чемпионате России по лыжам в 2021-м в Тюмени. Кроме того, в рамках чемпионата страны проводятся гонки на 50 км среди женщин и на 70 км среди мужчин, у которых есть генеральные спонсоры. Призовой фонд женской гонки – 600 тысяч рублей, мужской – в два раза больше. И чемпионы могут заработать по 125 и 280 тысяч соответственно. На этапах Кубка России ситуация та же, что и в биатлоне.

Это не обещания, а факты. Баснословных гонораров нет нигде, каждая федерация работает в рамках своего бюджета, при этом бюджет ФЛГР в два раза меньше бюджета СБР. А результаты лыжников и биатлонистов всем и так известны.