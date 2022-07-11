«Степанова поймёт, что правильно, а что нет». Белов — об активности лыжницы в соцсетях

Российский лыжник Евгений Белов поделился мнением об активности соотечественницы Вероники Степановой. Она активно ведёт соцсети, за что иногда сталкивается с критикой. В частности, её критиковала и глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Я не в курсе темы конфликта Степановой и Вяльбе насчёт активности в соцсетях, что ещё раз говорит о моей «погруженности» туда. На Веронику я не подписан, новости про неё не читаю, насчёт полемики — вы имеете в виду, что Елена Валерьевна, наверное, против её деятельности? Могу сказать только своё видение. Если это желание самой Вероники – это одно, если ей это навязывают – совсем другое. Жизнь даёт хорошие уроки. Со временем Вероника поймёт, что делает правильно, а что нет», — сказал Белов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Полностью интервью Евгения Белова читайте здесь: