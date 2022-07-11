«Степанова поймёт, что правильно, а что нет». Белов — об активности лыжницы в соцсетях

Российский лыжник Евгений Белов поделился мнением об активности соотечественницы Вероники Степановой. Она активно ведёт соцсети, за что иногда сталкивается с критикой. В частности, её критиковала и глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
«Я не в курсе темы конфликта Степановой и Вяльбе насчёт активности в соцсетях, что ещё раз говорит о моей «погруженности» туда. На Веронику я не подписан, новости про неё не читаю, насчёт полемики — вы имеете в виду, что Елена Валерьевна, наверное, против её деятельности? Могу сказать только своё видение. Если это желание самой Вероники – это одно, если ей это навязывают – совсем другое. Жизнь даёт хорошие уроки. Со временем Вероника поймёт, что делает правильно, а что нет», — сказал Белов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Полностью интервью Евгения Белова читайте здесь:
- 11 июля 2022
-
21:20
-
21:03
-
20:55
-
20:37
- 9 июля 2022
-
10:59
- 8 июля 2022
-
14:57
-
01:05
- 7 июля 2022
-
21:22
-
14:10
-
12:22
-
12:05
-
06:04
- 6 июля 2022
-
17:25
-
12:44
-
12:32
-
08:47
-
08:03
- 5 июля 2022
-
16:52
-
16:50
-
16:34
-
15:31
-
13:05
-
11:34
-
09:58
-
09:48
- 4 июля 2022
-
18:15
-
10:32
-
09:15
- 3 июля 2022
-
12:26
-
10:06
-
07:04
-
06:54
- 2 июля 2022
-
22:42
-
09:57
-
09:19