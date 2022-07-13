Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов возобновил подготовку к сезону-2022/2023. В настоящее время Большунов, как и вся группа старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко, находится в Малиновке (Архангельская область). Также в группу Бородавко входят Никита Денисов, Мария Истомина, Артём Мальцев, Дарья Непряева, Наталья Непряева, Денис Спицов, Юлия Ступак, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин. Сбор продлится с 12 июля по 1 августа.
Другие группы подготовки, включая юниорскую команду, находятся в Раубичах (Беларусь). Сборы также начались 12 июля. Со спортсменами работают тренеры Егор Сорин, Олег Перевозчиков, Андрей Нутрихин и Пётр Седов.
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