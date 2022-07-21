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Юлия Ступак рассказала, на что ей пришлось пойти ради успеха на Олимпиаде

Юлия Ступак рассказала, на что ей пришлось пойти ради успеха на Олимпиаде
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак рассказала, на что ей пришлось пойти ради успешного выступления на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Должен быть, наверное, сложный разговор о прошлом сезоне, но у меня сейчас такая дикая благодарность за него. Даже не ожидала, что приду к такому состоянию. Я практически прекратила какое-либо общение с друзьями, потому что, когда ты готовишься к Олимпиаде в статусе профессионального спортсмена, ты знаешь, что она может дать либо всё, либо ничего.

У тебя на кону всё, что только можно. Мне не стыдно за это, и я бы, наверное, ещё раз так поступила, уходя полностью в Олимпиаду, подготовку, полностью в эти мысли. Я просыпалась и засыпала с мыслями о том, что я хочу медаль», — сказала Ступак в эфире телеканала «Матч».

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