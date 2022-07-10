Ценность одной победы теперь приравняли к двум местам во втором десятке. На Кубке России же всё будет в привычном формате.

Жалеть не надо. Кубок мира по лыжам пройдёт без России, зато с новыми спорными правилами

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) утвердила календарь Кубка мира сезона-2022/2023 по лыжным гонкам. Теперь всё официально: равные дистанции для мужчин и женщин, новая (ужасная!) система начисления очков, увеличенные на 10 процентов призовые и отсутствие российских лыжников. Последнее, правда, пока под вопросом, но даже в допуск в нейтральном статусе на Кубок мира в сборной России уже не верят.

Но так ли плох будет Кубок мира, как он нём говорят? И насколько Кубок России будет интереснее в плане дистанций? Стоит ли жалеть о том, что Большунов и Непряева не будут бегать по новым правилам FIS? Давайте разбираться.

Какие гонки будут в Кубке мира — 2022/2023?

В утверждённый календарь включены 13 спринтерских гонок. Спринтов не будет только на этапе в Хольменколлене в марте.

Новость по теме Стал известен календарь Кубка мира по лыжным гонкам на сезон-2022/2023

В календарь включены по одному скиатлону и марафону. Дистанции, напомним, одинаковые для женщин и мужчин – 20 км и 50 км соответственно. Кроме того, участникам Кубка мира предстоит пробежать семь гонок на 10 км с раздельного старта (конёк и классика), одна разделка на 20 км, две гонки преследования на 20 км и одна – на 10 км, один масс-старт на 10 км в рамках «Тур де Ски», один масс-старт на 15 км на той же многодневке и два масс-старта на 20 км.

В календаре Кубка мира запланирован также один командный спринт и три эстафеты – две смешанных 4 по 5 км и одна классическая 4 по 7,5 км.

Лыжники сборной Норвегии Фото: Millo Moravski/Agence Zoom/Getty Images

В чём отличия от сезона-2021/2022?

Легко можно заметить, что в программе Кубка мира теперь практически не осталось гонок на 15 км, за исключением единственной на «Тур де Ски». Многие болельщики жаловались, что это «душниловка», «тошниловка», и приводили другие подобные сравнения. Теперь календарь гораздо более разнообразный. Много трёхдневных уикендов, постоянная смена стилей и форматов.

У мужчин общий километраж на Кубке мира уменьшится чисто символически, если сравнивать с прошлым сезоном, а вот у женщин прилично увеличится. Ну так многие ратовали за разнообразие и равноправие – это и получили.

Женский марафон, про который никогда не бегавшая его Вероника Степанова уже многое сказала, всего один в сезоне. В марафонской серии женщины только такие гонки бегают и привлекают и спонсоров, и зрителей.

Пожалуй, главное отличие от предыдущих сезонов – кардинальное изменение системы начисления очков. Раньше очки получали спортсмены, попавшие на финише в топ-30. Теперь получать их будут все, кто попадёт в топ-50.

Но плотность начисления значительно увеличится. Разница между первым и вторым местом — всего пять очков! Раньше первая десятка спортсменов получала очки по схеме 100-80-60-50-45-40-36-32-29-26, а теперь распределение будет по схеме 100-95-90-85-80-75-62-69-66-63. То есть одно первое место в плане борьбы за Кубок мира будет котироваться ниже двух 15-х!

Иными словами, теперь проще бежать все гонки на уровне топ-15, чем в отдельных гонках выигрывать, но пропускать часть стартов.

В любом случае нужно провести по таким правилам сезон, а потом делать выводы о том, увязнут лыжные гонки в болоте или будут развиваться.

Тем, кому не нравится ни календарь, ни новая система начисления очков, точно не стоит жалеть об отсутствии россиян на Кубке мира. Большунов, Непряева и все остальные олимпийские чемпионы, чемпионы мира и просто лыжники сборной России будут бегать на внутренних стартах.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

Какие гонки будут на Кубке России?

Российский календарь разнообразием гонок не отличается.

Пока ФЛГР опубликовала расписание только на первую часть сезона – а именно до Нового года. В этом период пройдут три этапа Кубка России.

На трёх этапах запланированы четыре спринтерские гонки (по две классикой и коньком), коньковые разделки на 5 и 10 км, классические и коньковые разделки на 10 и 15 км, а также классические гонки преследования на 10 и 15 км.

Никаких скиатлонов даже в формате 20 км (10+10) в календаре Кубка России нет. Хотя, возможно, скиатлоны будут на этапах, которые пройдут в 2023 году.

Длинные гонки (15 км и 30 км) до Нового года запланированы только на Всероссийских соревнованиях в Тюмени, в которых примут участие только юниоры (лыжники возрастной категории U-20) и «андеры» (U-23).

Лыжникам сборной России придётся бегать всё те же стандартные спринты, «десятки» и «пятнашки», от которых на Кубке мира вроде бы все уже устали.

С одной стороны, разнообразие, но без россиян, с другой – стандартная программа, но с нашими. За чем следить – каждый волен выбирать сам.