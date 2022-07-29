Лыжник сборной России Волков отбыл дисквалификацию и стартует в контрольной тренировке

Лыжник сборной России Сергей Волков отбыл шестимесячную дисквалификацию и уже завтра, 29 июля, примет участие в контрольной тренировке национальной команды, сообщает телеграм-канал «Со дна или ко дну? Про российский спорт». Волков входит в группу тренера Егора Сорина.
Шестимесячный срок дисквалификации Волкова отсчитывался с 19 января 2022 года. Тогда в допинг-пробе лыжника, взятой в соревновательный период, были найдены следы средство от насморка, содержащего запрещённую субстанцию. Обвинив Волкова в нарушении антидопинговых правил, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало нарушение неумышленным, так как спортсмену удалось доказать, что капли в нос он использовал во внесоревновательный период. Наказание с обычных двух лет сразу было сокращено до 6 месяцев.
21-летний Волков – довольно перспективный спортсмен, лучшим достижением которого было четвёртое место на юниорском чемпионате мира 2020 года в спринте свободным стилем. В основном же Волков выступал на Континентальном кубке и Кубке России.
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