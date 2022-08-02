Егор Сорин показал измождённых тренировками подопечных

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин показал в соцсетях своих подопечных, измождённых тренировками. Спортсмены бегут в гору в жаркую погоду.

На видео, которое опубликовал тренер, присутствуют Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Елизавета Бекишева, Анастасия Фалеева, Екатерина Смирнова, Евгений Уфтиков, Сергей Волков, Глеб Ретивых, Матвей Юрьев, Денис Филимонов, Сергей Ардашев, а также Фёдор Назаров.



Напомним, сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в Руке (Финляндия) 25 ноября. С нового сезона дистанции у мужчин и женщин будут одинаковой протяжённости. Допустит ли Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) до соревнований российских и белорусских спортсменов, на данный момент остаётся неизвестным.