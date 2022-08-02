Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Егор Сорин показал измождённых тренировками подопечных

Егор Сорин показал измождённых тренировками подопечных
Комментарии

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин показал в соцсетях своих подопечных, измождённых тренировками. Спортсмены бегут в гору в жаркую погоду.

На видео, которое опубликовал тренер, присутствуют Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Елизавета Бекишева, Анастасия Фалеева, Екатерина Смирнова, Евгений Уфтиков, Сергей Волков, Глеб Ретивых, Матвей Юрьев, Денис Филимонов, Сергей Ардашев, а также Фёдор Назаров.

Напомним, сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в Руке (Финляндия) 25 ноября. С нового сезона дистанции у мужчин и женщин будут одинаковой протяжённости. Допустит ли Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) до соревнований российских и белорусских спортсменов, на данный момент остаётся неизвестным.

«Из-за работы я оказался на грани развода». Почему из лыжной сборной России ушёл тренер «Из-за работы я оказался на грани развода». Почему из лыжной сборной России ушёл тренер
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022