«Из-за работы я оказался на грани развода». Почему из лыжной сборной России ушёл тренер

Тренер лыжной сборной России Сергей Турышев несколько лет работал помощником Маркуса Крамера, но по окончании прошлого сезона неожиданно покинул национальную команду. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» он рассказал, почему сменил сборную России на сборную Ханты-Мансийского автономного округа, чего ждёт от Сергея Устюгова и в чём можно найти плюсы от неучастия наших лучших лыжников в международных стартах.

«Встал выбор — либо карьера в сборной, либо семья»

– Сергей, прошло уже достаточно времени с вашего ухода из сборной России. Тогда вы говорили, что были причины личного характера. Сейчас можно рассказать, что именно случилось?

– Да я особо и не скрывал этого. Передо мной встал выбор – либо карьера в сборной России, либо семья. Я выбрал семью. Вот и весь секрет. Жена и дети сильно устали от того, что меня практически не бывало дома, из-за этого стали возникать проблемы. Я не захотел, чтобы эти проблемы переросли во что-то глобальное.

Сергей Турышев с женой и дочкой Фото: Из личного архива Сергея Турышева

– Всё это обострилось только по ходу сезона или уже давно?

– На самом деле я с женой договорился, что дорабатываю олимпийский сезон и ухожу из сборной. Признаюсь, что ситуация оказалась на грани развода. Работа, какая бы она ни была, это всего лишь работа. Какой нормальный человек захочет потерять семью? Решение не спонтанное, которое родилось за пять минут или за день-два.

Вся ситуация развивалась годами. У меня жена закончила с лыжными гонками в 2010-м после Олимпиады, в том же году позже дочка родилась. А я продолжал бегать. Меня часто дома не было, но у спортсмена есть такая привилегия – возвращаться. Неудачный результат, болезнь – да разные причины. Ну и самое главное, что ты отвечаешь только за самого себя. Тренер же отвечает перед спортсменами и не имеет права просто взять и уехать домой. Раз твои подопечные находятся на каком-то мероприятии, то и ты должен быть вместе с ними. Такая работа.

«Бросить команду год назад я просто не мог»

– В сборной России знали о вашем решении?

– С Маркусом мы серьёзно поговорили ровно год назад. Я объяснил ему ситуацию и сказал, что в команде работаю последний сезон. Он меня прекрасно понял. Я не хочу, чтобы люди думали – вот, группа Крамера распалась, Турышев ни с кем не захотел работать и ушёл. Решение я принял задолго до начала олимпийского сезона. Некоторые спортсмены нашей группы о моём уходе знали, некоторые специалисты. Просто я не сообщал всем подряд, что уйду после сезона. Но бросить команду и уйти ещё год назад я просто не мог. Дело не в каких-то финансовых условиях, а в человеческих отношениях – нельзя было сойти с пути, не финишировав.

– Когда про ваш уход узнала Елена Вяльбе и кто ей об этом сказал?

– Признаюсь, я не хотел говорить ей до последнего момента, до окончания чемпионата России в Сыктывкаре, чтобы спокойно доработать сезон и не загружать личными проблемами. Я даже спросил совета у Маркуса, когда мне поговорить с Еленой Валерьевной, и он сказал – после Олимпиады. Но так получилось, что уже в ноябре Маркус поговорил и с Вяльбе, и с менеджером сборной России Юрием Анатольевичем Чарковским, рассказал им про мою ситуацию и моё решение.

А я поговорил с Еленой Валерьевной в Сыктывкаре, как и планировал.

– Как она отреагировала?

– Она всё поняла. И сказала – если жена не будет против твоего присутствия, приезжай в расположение сборной зимой в качестве тест-пилота и помощника тренера. Мы очень тепло расстались.

– Зависело ли ваше решение от того, дали бы вам свою группу или нет?

– Если бы я начал работать в качестве старшего тренера отдельной группы, то меня вообще бы дома не было! Это гораздо большая ответственность, ты должен погрузиться в эту работу целиком и полностью.

На тот момент, когда я принимал решение, никто не знал, что будет следующим летом. Я уже думал о том, что пойдут разговоры – испугался работать самостоятельно, вот и сбежал из команды. Я не боюсь принятия самостоятельных решений и сложной работы. Надеюсь, мои ответы на все предыдущие вопросы объяснили, почему я ушёл из сборной России.

Сергей Турышев и Маркус Крамер с участниками «золотой» эстафеты на ОИ-2022 Фото: Из личного архива Сергея Турышева

«Если бы Устюгов не хотел бегать, то и тренироваться бы не начинал»

– Для вас уход Крамера из сборной России и роспуск его группы стал неожиданным?

– Честно говоря, да. Я с ним разговаривал уже после начала событий на Украине, Маркус говорил, что готов был продолжать работу. Но у иностранных специалистов начали возникать проблемы со всех точек зрения – и с финансовой, и с логистической, и с организационной. Я такого не ожидал и был в шоке от распада группы.

Прошлым летом ещё одним помощником Маркуса Крамера стал Пётр Седов. Я понял, что, когда покину группу, он меня заменит, поскольку Петя и тренировался с Маркусом, и всю методику тренировочную знает. Я видел классную группу, которая может развиваться и показывать результат. Но внезапно всё распалось. Точно знаю, что для некоторых спортсменов такое развитие событий тоже стало неожиданным. Я постоянно общаюсь с Крамером, и он до сих пор жалеет о том, что не смог продолжить работу в российской команде.

– Вас удивил уход Сергея Устюгова сначала к Егору Сорину, а теперь в сборную ХМАО-Югры?

– Я отношусь к этому спокойно, меня не интересуют причины, по которым он принимал те или иные решения. Раз олимпийский чемпион так решил – значит, так и будет. Устюгов выразил желание готовиться с нашей командой по планам Крамера – ради бога. Пока я с ним лично ещё не виделся, сделаю это в конце июля в Малиновке, где наша команда проводит сборы. Мы обсудим, каким он видит сотрудничество с нашей командой.

– Будет ли Устюгов бегать на российских стартах за сборную ХМАО?

– Раз он готовится к сезону, тем более со сборной округа, то обязательно будет бегать. Если бы Сергей не хотел вообще выходить на старты, он бы даже не начинал летние тренировки. Ему что – заняться нечем дома? Сын только родился, дочка ещё маленькая. Но он терпит, пашет, мотается по сборам. Уверен, что он будет выступать на всех стартах.

– Ивана Брагина, личного тренера Сергея Устюгова, не собираетесь привлечь к работе с командой?

– Брагин работает в биатлоне с молодёжью, но если он сам захочет к нам присоединиться, то найдём возможность решить этот вопрос.

– Можно сказать, что, помогая Крамеру, вы научились у него практически всему, что он сам знал?

– В лыжных гонках невозможно научиться всему, потому что вид спорта постоянно развивается, методики меняются. Я готов работать сам, если говорить о знаниях и умениях, но это же опять постоянные выезды, а я из-за этого из сборной России ушёл.

«Чтобы показывать результаты, нужно не в носу ковыряться, а пахать»

– Вы теперь главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа. Эта должность с одинаковым функционалом что на федеральном уровне, что на региональном?

– Да, это прежде всего менеджер, которому нужно правильно выстроить работу тренерского штаба, грамотно работать с резервом, с руководителями спортивных школ, решать вопросы с экипировкой, инвентарём и отчасти с материальной частью. Мне интересно этим заниматься – это вызов для меня. Моя задача – вернуть славные традиции лыжных гонок в нашем регионе. Ведь когда-то наша команда считалась фаворитом всех гонок на чемпионате страны. Но на прошедшем чемпионате России просто больно смотреть было на то, что происходит.

Работы много. Стараемся привлекать молодых специалистов. В штаб сборной сейчас вошёл Дмитрий Япаров, призёр Олимпиады в Сочи, Касум Касумов, который перешёл из юношеской команды. Вообще, у нас достаточно сбалансированный тренерский штаб, который, надеюсь, будет плодотворно работать и растить молодых спортсменов, способных ворваться в главную команду страны.

Когда мы бегали сами – Легков, Дементьев, Гафаров, Устюгов, Турышев, Медведева, Гущина – всегда задавали руководству вопросы о том, кто за нашей спиной, что будет, когда мы закончим. Нам говорили, что спортсмены на подходе, но на деле никого не оказалось. Теперь пришло время помочь родному региону, который всегда помогал нам, вкладывал в нас средства.

Сергей Турышев на дистанции Фото: РИА Новости

– Лыжные гонки в ХМАО будете поднимать вместе с Дементьевым? Мы говорили с ним в Сыктывкаре, но даже намёка не было, что он станет президентом региональной федерации.

– На тот момент никто не мог сказать что-то определённо, а давать раньше времени обещания – неправильно. Окончательно всё прояснилось уже на Югорском марафоне. Тогда и стало ясно, что Женя будет президентом федерации, а я – главным тренером региональной сборной. У нас много совместной работы. Первый этап – выявление главных проблем, мешающих развитию лыжных гонок в регионе. Ну и постепенное их решение. Планов много.

– В предстоящем сезоне международных стартов для сборной России не будет. Для региональных команд участие сильнейших лыжников во внутренних соревнованиях плюс или минус? Ведь лидеры все медали соберут.

– Это огромный стимул для спортсменов из регионов посмотреть на сборников, понять свой настоящий уровень и увидеть, как нужно работать, чтобы достичь высоких результатов. Уже сейчас на тренировочных мероприятиях в России региональные команды и сборная пересекаются, и это очень полезно. Не все спортсмены в регионах понимают, как тренируется сборная и как вообще нужно это делать. Приведу пример. Уже после своего назначения на должность главного тренера сборной ХМАО-Югры я вышел с ребятами на вторую тренировку. Бегал кросс, пробежал за час 10 км, а другие пробежали ту же дистанцию на 20 минут позже меня, пенсионера!

Спрашиваю у них – вы что творите, бежите нога за ногу, в чём дело? Ответ меня поразил – так у нас же первая тренировка была. Чтобы показывать результаты, нужно не в носу ковыряться, а реально пахать, другого пути нет. Так что участие сборников во внутренних стартах даст огромный стимул для остальных. Хотя бы некоторые спортсмены из регионов задумаются над тем, как правильно работать.

– Евгений Белов сказал, что никогда спортсмен из региона не сможет конкурировать с теми, кто в сборной. Просто разный уровень условий для работы.

– Я согласен, но стремиться к этому нужно, и буду делать всё, чтобы в своей команде выстроить структуру, похожую на ту, что есть в главной сборной. Чтобы обеспечить региональную команду хотя бы приближённо, как сборную страны, нужен свой врач, массажист, физиотерапевт, свой биохимик, своя сервис-бригада, все аппараты, которые есть для восстановления, хорошее питание. А в регионах спортсмены на питание получают небольшие деньги. Тот же инвентарь и экипировка, условия проживания, автомобили. Сколько регионов у нас в стране могут себе такое позволить? Как человек, проработавший в сборной несколько лет, а теперь пришедший в регион, могу сказать, что условия в национальной команде для работы – просто шикарные, возможно, лучшие в мире. Только работай, для этого тебя всем обеспечат.

Сергей Турышев Фото: Из личного архива Сергея Турышева

– Чего или кого именно не хватает сборной ХМАО в данный момент?

– Не хватает лидера, который повёл бы команду за собой. Я очень надеюсь, что таким станет Сергей Устюгов. Да, он будет работать по своему плану, делать свою работу, но Сергей может показать всем остальным, как это нужно делать, как понимать свой организм. У нас в мужской команде собраны исключительно молодые спортсмены, все не старше 23 лет. Они должны поверить в себя и вырасти в сильных лыжников. Главное, чтобы нос не задрали раньше времени. Но и тут пример Устюгова будет показателен: Сергей даже после самых крутых гонок вешал свои медали на светильник и говорил, что про это уже завтра забудут, а в следующей гонке ты должен доказывать всё с нуля.

– Сколько лет отводите себе для достижения каких-то результатов?

– Через четыре года буду отчитываться за проделанную работу. Все понимают, что год и даже два – это не срок, за это время не всегда можно найти общий язык со всеми муниципалитетами. За четыре года мы обязаны шагнуть вперёд.