Линн Сёмскар выиграла масс-старт на фестивале Blink, Тириль Венг финишировала пятой

В Саннесе (Норвегия) завершился женский масс-старт на 10 км свободным стилем. Он прошёл в рамках традиционного лыжероллерного фестиваля Blink – 2022.

Победительницей гонки стала шведская лыжница Линн Сёмскар. Второй финишировала олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте, немка Виктория Карль. Тройку призёров замкнула словенка Эва Уревц.

Blink-2022. Саннес (Норвегия). Масс-старт, 10 км. Свободный стиль. Женщины

1. Линн Сёмскар (Швеция) – 22.19,5

2. Виктория Карль (Германия) – отставание + 0,7

3. Эва Уревц (Словения) + 0,8 …

5. Тириль Уднес Венг (Норвегия) + 3,0 …

23. Марте Сконес (Норвегия) + 1.07,1

24. Надине Фендрих (Швейцария) + 2.00,9.

У мужчин победу в аналогичной дисциплине одержал француз Арно Шатем.