Линн Сёмскар выиграла масс-старт на фестивале Blink, Тириль Венг финишировала пятой
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В Саннесе (Норвегия) завершился женский масс-старт на 10 км свободным стилем. Он прошёл в рамках традиционного лыжероллерного фестиваля Blink – 2022.
Победительницей гонки стала шведская лыжница Линн Сёмскар. Второй финишировала олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте, немка Виктория Карль. Тройку призёров замкнула словенка Эва Уревц.
Blink-2022. Саннес (Норвегия). Масс-старт, 10 км. Свободный стиль. Женщины
1. Линн Сёмскар (Швеция) – 22.19,5
2. Виктория Карль (Германия) – отставание + 0,7
3. Эва Уревц (Словения) + 0,8 …
5. Тириль Уднес Венг (Норвегия) + 3,0 …
23. Марте Сконес (Норвегия) + 1.07,1
24. Надине Фендрих (Швейцария) + 2.00,9.
У мужчин победу в аналогичной дисциплине одержал француз Арно Шатем.
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