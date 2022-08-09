Петтер Нортуг показал актуальную физическую форму. Фото

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам представитель Норвегии Петтер Нортуг опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен показал свою актуальную физическую форму, выложив фотографии с голым торсом. Снимки сделаны на лыжероллерном фестивале Blink в Норвегии, который прошёл на минувшей неделе.
«Увидимся в следующем году», — подписал фотографии Нортуг.
Фото: из личного архива петтера нортуга
Фото: из личного архива петтера нортуга
36-летний Петтер Нортуг — двукратный олимпийский чемпион 2010 года (командный спринт и марафон), 13-кратный чемпион мира (рекорд среди мужчин, побеждал во всех шести современных дисциплинах), двукратный обладатель Кубка мира (сезоны 2009/2010 и 2012/2013 годов).
Также посмотрите видео: Юлия Ступак показала, как Глеб Ретивых дверь чинил
- 9 августа 2022
-
07:46
-
00:46
- 8 августа 2022
-
20:34
-
20:19
-
19:42
- 7 августа 2022
-
16:09
-
11:52
- 6 августа 2022
-
20:55
-
12:28
-
11:29
-
10:34
-
10:08
- 5 августа 2022
-
15:31
-
12:30
-
08:40
-
07:49
- 4 августа 2022
-
23:28
-
23:20
-
20:29
-
18:50
-
18:43
-
16:07
-
06:05
-
02:34
- 3 августа 2022
-
16:42
-
13:49
- 2 августа 2022
-
22:28
-
12:23
- 1 августа 2022
-
21:25
-
18:05
-
11:58
-
08:39
- 31 июля 2022
-
14:03
-
12:54
- 30 июля 2022
-
16:53