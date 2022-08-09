Петтер Нортуг показал актуальную физическую форму. Фото

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам представитель Норвегии Петтер Нортуг опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен показал свою актуальную физическую форму, выложив фотографии с голым торсом. Снимки сделаны на лыжероллерном фестивале Blink в Норвегии, который прошёл на минувшей неделе.

«Увидимся в следующем году», — подписал фотографии Нортуг.

Фото: из личного архива петтера нортуга

Фото: из личного архива петтера нортуга

36-летний Петтер Нортуг — двукратный олимпийский чемпион 2010 года (командный спринт и марафон), 13-кратный чемпион мира (рекорд среди мужчин, побеждал во всех шести современных дисциплинах), двукратный обладатель Кубка мира (сезоны 2009/2010 и 2012/2013 годов).

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