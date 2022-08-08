«Досадно, что русские не участвовали». В Норвегии прошёл турнир для звёзд лыж и биатлона

В минувшие выходные в Норвегии прошёл традиционный фестиваль Blink, на который приехали топовые биатлонисты и лыжники со всего мира. По понятным причинам, не было только россиян, но организаторы об этом пожалели.

Впрочем, и без наших лыжников и биатлонистов на турнире было немало ярких событий и даже сенсаций. Чего стоит только шоу от Петтера Нортуга в гонке на 50 км или неожиданная победа китаянки, «перестрелявшей» всех звёзд!

«Русские лыжники приезжали сюда много лет»

Фестиваль в Норвегии проходил с 3 по 6 августа, а соревнования были поделены на несколько категорий: отдельно для лыжников, отдельно для биатлонистов или совместные, вроде забегов в гору. В турнире приняли участие спортсмены из 21 страны. Несмотря на такое большое количество участников, организаторы очень жалели, что на фестиваль не приехали россияне.

«И Егор Сорин, и Маркус Крамер привозили своих лыжников на Blink. Они делали это в течение многих лет. Для лыжных гонок как вида спорта очень важно, чтобы в них участвовали не только спортсмены из Норвегии, Швеции и Финляндии. Центральная Европа важна, но не менее важны и страны за пределами Европы. Особенно досадно, когда в этом не участвуют русские», – заявил глава оргкомитета фестиваля Арне Идлан.

Однако главным событие стало вовсе не отсутствие россиян. Женская сборная Норвегии выступила на домашнем турнире в усечённом составе, что вызвало заметную волну критики. Лишь пять из 11 спортсменок приняли участие в фестивале, причём большинство из них пробежали лишь одну гонку.

«Мы должны помнить, что лыжные гонки также конкурируют с другими видами спорта в плане публичности, – заявил звёздный норвежский лыжник Петтер Нортуг. – Мы видим по цифрам, что наш спорт не так популярен, как раньше. У нас на подъёме футбол, то же самое с теннисом, гольфом и легкой атлетикой. Мы должны лучше представлять лыжные гонки летом. Когда у нас есть фестиваль Blink, который транслируется в прайм-тайм, национальная команда должна потребовать, чтобы на нём стартовало больше лыжников».

Скинстад и Нортуг Фото: Из личного архива Ветле Шоста Кристиансена

Главный тренер женской команды Сьюр Оле Сварстад в своё оправдание сказал, что одна из его подопечных просто заболела, Хайди Венг решила пробежать лишь одну гонку из-за восстановления после сотрясения мозга, а Марте Сконес вместе с Тириль и Лоттой Венг сами решили не выходить на старт. При этом специалист заявил, что понимает критику. Но такие оправдания не спасли наставника от бури негодования на родине.

«Сам бог появился, расступитесь»

В отличие от женской сборной Норвегии, мужская была представлена отличным составом. Главной звездой, конечно, стал завершивший карьеру Нортуг, который был в отличной форме и в гонке на 50 км устроил настоящее шоу.

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За две недели до фестиваля норвежец попал в аварию: пока он катался на лыжероллерах, в него врезалась машина. Спортсмен чудом не получил ни одной травмы, хотя, по собственным словам, перелетел через автомобиль.

«У меня было обследование в травмпункте. Мы пришли к выводу, что я должен отоспаться одну ночь, и буду здоров. Я думаю, что тогда у меня было что-то вроде ангела-хранителя», – признался норвежец.

Во время гонки на 50 км Нортуг всё время шёл в лидерах, а за 10 км до финиша и вовсе вырвался вперёд, оторвавшись от преследователей. Однако сил у 36-летнего спортсмена на заключительный отрезок не хватило, финишировал Петтер лишь 48-м, хотя пафосно шутил о своём рывке после финиша.

«У меня тогда проснулись мышцы для полтинника. Я видел, что детишки начали уставать, и смог прогуляться до отсечки и забрать приз. Они, наверное, подумали просто: «Сам бог появился, расступитесь, у нас всё равно нет никаких шансов». Для них это нелегко, но мы имеем то, что имеем – мир не так сильно изменился за последние годы», – шутил Нортуг.

«Таких мыслей у меня не было. Я подумал, что это был загорелый клоун на высокой скорости на спуске. С хорошим весом, несущим его вниз. Он пролетел, как пушечное ядро», – едко ответил Петтеру Симен Хегстад Крюгер.

Фестиваль Blink Фото: Из личного архива Симена Хегстада Крюгера

«Зимой нам придётся быть осторожными»

Но главная сенсация турнира произошла не в соревнованиях лыжников, а в состязаниях между биатлонистами. Если гонки выигрывали именитые спортсмены, от которых этого ожидали, например, Ветле Шоста Кристиансен, Маркета Давидова или Линн Перссон, то в стрелковом турнире неожиданно победила китаянка. Причём она победила не только в женском зачёте, но и в суперфинале, одолев самого Кентена Фийона Майе. И всё бы ничего, да вот только биатлоном Ин Вэнь начала заниматься пять месяцев назад!

Ин Вэнь – бывшая лыжница, которая решила перейти в биатлон по итогам прошлого сезона. Наставником китаянки стал норвежец Эспен Лёкхольм. На турнире по скорострельности Вэнь использовала лишь один дополнительный патрон, благодаря чему обошла таких титулованных соперниц, как Марте Рёйселанд, Жюлия Симон, Маркета Давидова и Жюстин Бреза-Буше.

«Было немного страшно. Я до сих пор не могу поверить в произошедшее! Я не так долго занимаюсь биатлоном, всего пять месяцев», – призналась Вэнь.

В шоке от такого поворота событий была не только сама китаянка, но и соперницы девушки. Марте Рёйселанд даже отметила, что на старте нового сезона начнёт опасаться биатлонистов из Поднебесной.

«То, что она смогла добиться такого результата всего после пяти месяцев тренировок, очень впечатляет. Возможно, этой зимой нам придется быть осторожными», — предположила Марте.

Кентен Фийон Майе, выигравший мужской зачёт, но уступивший китаянке в суперфинале, более спокойно оценил успехи Вэнь.

«Я впечатлен её стрельбой. Она стреляет быстро и лучше всех женщин, но надо также помнить, что это не то же самое, что «обычный» биатлон, без повышенного пульса», – подчеркнул Фийон Майе.

В целом турнир показал, что мировые лидеры находятся лишь в середине своей подготовки к сезону. Многие звёзды — вроде Йоханнеса Бё или Стурлы Легрейда — показывали не слишком впечатляющие результаты, иногда даже не добираясь до финалов. Аналогичная история была и в турнирах среди лыжников, где первые места занимали совсем не лидеры мирового уровня.