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Губерниев о возможном приходе Вяльбе в «Спартак»: отличная з/п. Лыжники побегают за медали

Губерниев о возможном приходе Вяльбе в «Спартак»: отличная з/п. Лыжники побегают за медали
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе может войти в совет директоров футбольного клуба «Спартак».

«Итак, Вяльбе с подачи «Лукойла» может войти в совет директоров ФК «Спартак»! Новость прекрасная, там наверняка отличная з/п, лыжники же по-прежнему в грядущем сезоне будут бегать за медали…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

54-летняя Елена Вяльбе — трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 14-кратная чемпионка мира. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года.

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