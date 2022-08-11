«Русская зима» планирует принять участие в лыжных марафонах на территории России

Генеральный менеджер «Русской зимы» Андрей Тютерев рассказал о планах команды принять участие в российских лыжных марафонах на фоне отстранения спортсменов от международных стартов.
«Этой зимой мы планируем больше уделить внимание ещё малоизвестным лыжным марафонам в нашей стране. За счёт участия нашей команды поднять их популярность, открыть какие-то новые места для любителей. Думаю, что с некоторыми наиболее интересными для нас марафонами мы будем сотрудничать как спонсоры, помогать организаторам в поиске финансов и достойных призовых.
Как пример, уже есть договорённость с организаторами классического марафона «Кандалакша-Полярные Зори» о нашей финансовой помощи и участии спортсменов «Русской зимы». Формат из точки в точку будет набирать популярность, и мы хотим в этом участвовать», — приводит слова Тютерева телеграм-канал «Лыжная классика».
Команда «Русская зима» в прошлом сезоне принимала участие в международной серии лыжных марафонов Visma Ski Classics. В составе команды были лыжники Александр Гребенько, Алексей Шемякин, Ермил Вокуев, Максим Вылегжанин, Андрей Кузнецов, Дина Некрасова, Елизавета Шалабода, Ольга Царёва.
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