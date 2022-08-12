Матыцин поставил в пример другим лыжницу Степанову, обратившуюся к главе МОК

Министр спорта России Олег Матыцин поставил в пример другим спортсменам лыжницу Веронику Степанову, которая в обращении к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху выразила точку зрения большинства.

Олимпийская чемпионка в эстафете Степанова обратилась к Баху после того, как он в очередной раз подтвердил рекомендации не приглашать российских или белорусских спортсменов на международные турниры, и пообещала усердно тренироваться, чтобы сам Бах вручил ей медаль следующих Игр.

«Степанову, наверное, можно поставить в пример как человека, который выражает не только свою точку зрения, но и точку зрения большинства спортсменов. Для нас, при всем уважении к Баху, его мнение о будущем российского спорта не является определяющим. У нас есть президент Российской Федерации, стратегия развития физической культуры и спорта, которая определяет стандарты и этапы развития. Она самодостаточна. Этот период санкций только дополнительно даёт возможность сделать самоанализ, подсчитать ресурсы и укрепить национальную систему спорта. Спортсмены – как флагоносцы системы, если они сейчас с такой системой, значит, это правильно.

Победа на Олимпийских играх всегда являлась мечтой для многих. Уверен, что нашим спортсменам ещё не раз выпадет возможность доказать, что они представляют великую спортивную державу», — приводит слова Матыцина «РИА Новости».