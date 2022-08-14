«Хана была лучиком света в нашей команде». Тренер отреагировал на гибель 19-летней лыжницы

Чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи, тренер сборной Словении Ола-Виген Хаттестад прокомментировал гибель своей подопечной, 19-летней лыжницы Ханы Мази Ямник.

«Это ужасно. Хана была лучиком света в нашей команде. Она была самой молодой в команде, ей было всего 19 лет, но она проявляла большую заботу о других. Нам трудно представить, что будет в ближайшие недели и месяцы. Сейчас все наши разговоры о Хане: её твёрдый характер и позитивный настрой навсегда останутся в нашей памяти», — приводит слова Хаттестада NRK.

Напомним, 11 августа Хана Мази Ямник трагически погибла в Норвегии во время тренировки на лыжероллерах, попав под колёса грузовика в туннеле. Ямник была включена в состав национальной команды Словении на сезон-2022/2023. Минувшей зимой она выступала на юниорском чемпионате мира.