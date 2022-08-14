Вероника Степанова: никогда не думала, что буду согласна с Ричардом Маклареном

Российская лыжница, олимпийская чемпионка Вероника Степанова прокомментировала слова главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по расследованию дела, связанного с допинг-скандалом на Олимпиаде-2014 в Сочи, Ричарда Макларена, который призвал допустить российских спортсменов на мировую арену.
«Вот уж никогда не думала, что буду согласна хоть в чём-то с Ричардом Маклареном, который в ВАДА так упорно работал над тем, чтобы нас, российских спортсменов, отстранить от международных соревнований. Но теперь он же считает, что нас отстранили незаконно.
Может быть, потому что Макларен сейчас – частное лицо со своей консалтинговой компанией? И может говорить, что на самом деле думает?
Я уверена, что участие в международных соревнованиях – это наше право. Я не буду заявлять, что «спорт вне политики» – спорт всегда был частью политики, это очевидно. Основатели Олимпийского движения это прекрасно понимали, но им бы странно показалось, что крупнейшую спортивную державу хотят «отменить» по политическим мотивам. Просить я не собираюсь – за права надо бороться, Макларен подсказывает как – через суды», – написала Степанова в телеграм-канале.
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