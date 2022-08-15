«Нехватка конкуренции нам не грозит». Тренер норвежцев — о перспективе КМ без россиян

Тренер дистанционной сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум высказался о перспективе пропуска россиянами следующего международного сезона.

«Я надеюсь, что они вернутся в этом году. Потому что, если так случится, это будет означать, что военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине окончена. Это самое важное. С другой стороны, тот факт, что мы хотим видеть на трассе наших главных соперников, является второстепенной потребностью.

Из соперников у нас есть Вильям Порома из Швеции, он добился большого прогресса и продолжает развиваться. Тот же Ийво Нисканен, который прекрасно выступал в прошлом году. В спринте есть француз Ришар Жуве, в прошлом сезоне он завоевал «Малый хрустальный глобус». Так что нам не грозит отсутствие конкуренции, но в данный момент я не особо сосредотачиваюсь на других», — приводит слова Носсума Fondo Italia.