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В Норвегии пересмотрят правила катания на лыжероллерах после гибели лыжницы

В Норвегии пересмотрят правила катания на лыжероллерах после гибели лыжницы
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Федерация лыжных видов спорта Норвегии пересмотрит правила катания на лыжероллерах после гибели 19-летней словенской лыжницы Ханы Мази Ямник. В федерации разработали новые правила катания на роликовых лыжах в сотрудничестве с Trygg Trafikk, Национальной дорожной администрацией и Федерацией биатлона Норвегии, сообщает TV2.

11 августа во время утренней тренировки на лыжероллерах Ямник погибла в результате несчастного случая в коммуне Странн. Лыжница сборной Словении попала под грузовик в туннеле. Водителю предъявлено обвинение, но сам он не признаёт себя виновным.

Ямник была включена в состав национальной команды Словении на сезон-2022/2023. Минувшей зимой она выступала на юниорском чемпионате мира.

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Источник: TV2

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