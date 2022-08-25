Терезе Йохауг — о вечеринке в Ибице с шампанским: никогда не испытывала такого на себе

Многократная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала, как провела летний отдых после завершения карьеры, раскрыв подробности вечеринки в Ибице.

«Было большое количество встреч и немного вечеринок. Я наверстала упущенные 15 лет такой жизни всего за три месяца. На вечеринку в Ибице привезли 100 бутылок шампанского, вышел мужчина в мотоциклетном шлеме и обрызгал всех, кто был у бассейна. Даже не хочу вспоминать, сколько литров шампанского пролилось на мои волосы. Это был полный хаос, никогда не испытывала такого на себе.

Понятно, это было совсем другое лето — переход от сверхтяжёлых тренировок к свободной жизни. В этом году у меня была возможность заняться другими вещами. Это приятное чувство, когда ты можешь позволить себе отвлечься. У меня не было никакого стресса», — цитирует Йохауг Expressen.

Сезон-2021/2022 стал для Терезе Йохауг последним в карьере на Кубке мира. 34-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира (это второй показатель после другой норвежки, Марит Бьорген). Терезе специализировалась на дистанционных гонках.